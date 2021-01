Hay temor en comerciantes en invertir para San Valentín

Descapitalizados y con pocas posibilidades de invertir en mercancía para vender este 14 de febrero en el Día de San Valentín se encuentran los comerciantes del mercado principal, y coincidieron en que son mínimos los que se arriesgarán a seguir endeudándose con mercancía.

María Concepción Pacheco Ucán y su esposo Edilberto Rosado Puc manifestaron que no les fue del todo bien en la venta de reyes, les quedó juguetes y temen que lo mismo les ocurra el día del amor y la amistad.

“Ya los jóvenes no acostumbran a hacer un buen regalo, si al caso compran flores y chocolates, no hay dinero, nosotros no tenemos para invertir y los enamorados menos para comprar”.

Esperarán a fin de mes si se da o no el cambio del semáforo epidemiológico, eso será determinante para decidir si habrá ventas por el 14 de Febrero y es que todavía la Subdirección de Mercados no lo define.