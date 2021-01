Blue Demon Jr. va por Alcaldía Gustavo A. Madero

El luchador Blue Demon Jr., hijo del legendario Blue Demon, se lanza desde la tercera cuerda a la arena de la política y buscará la Alcaldía de la Delegación Gustavo A. Madero bajo la bandera de Redes Sociales Progresistas (RSP), uniéndose a la lluvia de artistas, comediantes y cantantes que buscarán un cargo de elección popular el próximo 6 de junio.

El enmascarado declaró a un prestigiado medio deportivo que ya antes había sido buscado por varios partidos políticos, pero lo hacían para que con su imagen los ayudara a hacer proselitismo, sin embargo, RSP le llegó con una propuesta para lanzarlo como candidato.

“A mí siempre me habían usado para la foto; cuando uno quería trabajar por el bien de la gente me hacían a un lado y escogían a otras personas, eso me pasó dos veces. Esta vez pensé que me hablaban para lo mismo y la sorpresa fue diferente, pues me hablaron para ir por un cargo y apoyar a la gente públicamente, porque yo tengo un historial de ayuda con mis recursos que nunca he hecho público. Si puedo hacer algo por mi gente, la que me vio nacer, pues por qué no hacerlo”, explicó.

Ante la duda si aparecerá su nombre y rostro en las boletas, Blue Demon Jr, aclaró al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante que no será necesario quitarse su capucha, pues sólo tendrá que mostrar su rostro a las autoridades del INE pero podrá fungir en el cargo como Blue Demon Jr., de hecho así aparecerá en las boletas.

“El INAI nos guarda nuestra identidad, nos tendremos que descubrir ante las autoridades del INE, también tenemos un apartado a la hora del registro, que dice alias o mote, entonces va a ser Blue Demon el que va a estar en la boleta electoral”, precisó,