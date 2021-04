Histórica participación de jóvenes con Leones; 11 yucatecos van a pretemporada

Los Leones de Yucatán no han parado de trabajar de lleno en la formación de las próximas estrellas del béisbol nacional e internacional, dando otra muestra ahora con el llamado histórico de 11 jóvenes nacidos en Yucatán para estar en la pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol.

La organización melenuda observará muy de cerca a sus baluartes yucatecos que están en la edad óptima para comenzar a dar el salto al nivel profesional, por lo que estarán trabajando a la par con el equipo titular y los refuerzos extranjeros que se pondrán a tono durante más de un mes para rugir en la temporada 2021.

De los 11 yucatecos que se pondrán a las órdenes del manager Gerónimo Gil, ocho tendrán por primera vez la experiencia de mostrar sus habilidades en un campamento primaveral de las fieras.

“Todos tienen un enorme nivel, varios de ellos han sobresalido en nuestra academia y sucursales de desarrollo, e incluso llamado la atención de varios equipos ligamayoristas. Tienen todo para ser parte de la próxima generación de peloteros mexicanos en la pelota profesional”, comentó el scout Raúl Ortega, quien firmó y ha trabajado muy de cerca con estos reclutas.

Los 11 jugadores nacidos en Yucatán que aparecen en la lista de jugadores de la pretemporada melenuda son: Rainier Aguilar (C), Jafet Ojeda (C), Guillermo Esteris (IF), Víctor Jiménez (OF), Carlos Pech (P), Emir Blanco (P), Iván Solís (P), Rusell Uicab (P), Domine Quijano (P), Luis Montero (P), Raúl Ortiz (P).