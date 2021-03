INE busca promover la participación de los campechanos en el proceso electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la aplicación del programa “Ciudadanía al diálogo”, dirigido a todos los sectores de la sociedad a través de sus plataformas digitales para promover la participación ciudadana y se llevará a cabo durante cinco domingos de los meses de marzo, abril y mayo a las siete de la noche.

El anuncio estuvo a cargo de Paulina Ceballos Rosales, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE quien precisó se realizarán los días miércoles 10 y 24 de marzo; 7 y 21 de abril y 5 y 19 de mayo a las siete de la noche.

-No podemos tener ciudadanos yendo a votar a las urnas si no tenemos ciudadanos que quieran y sepan participar activamente; partimos de esta premisa y es por eso que no podemos dejar de promover la participación ciudadana dentro de este proceso electoral 2020- 2021.

Pidió a la ciudadanía acercarse al Instituto, ver el programa que se transmitirá por la plataforma de INE Campeche, y lo replicará el Instituto Electoral del Estado de Campeche y confió más instituciones se sumen.