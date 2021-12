El cohete Ariane 5 que transportaba al James Webb, el telescopio nunca antes enviado al espacio, despegó este sábado a las 12:30 hora local.

Partió sin ningún imprevisto, aunque con un cielo parcialmente nublado que impedía la visibilidad total del cohete. La NASA destacó en un tuit que había iniciado una etapa nueva y emocionante para la ciencia. Asegurando que el James Webb cambiará la percepción que tenemos del espacio tal y como lo conocemos.

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd

— NASA (@NASA) December 25, 2021