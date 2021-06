Japonés sensación Shohei Ohtani participará en el Derby de Jonrones

El pelotero sensación japonés Shohei Ohtani, que es bateador y lanzador, competirá en el Derby de Jonrones que se efectuará el 12 de julio próximo en el estadio Coors de Denver, el día previo al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, se confirmó.

El astro de los Angelinos de Los Ángeles será el primer japones que participe en la prueba.

“Siempre quise ver un jugador japonés en el derby y sucede que soy yo; estoy muy emocionado realmente”, dijo mediante un intérprete la estrella de los Angelinos.

Algunos peloteros han entrado en una mala racha después de conectar en el derby debido a un desajuste en su movimiento para batear.

“Como jamás he tenido esta experiencia, no puedo decirles cómo me afectará en la segunda mitad de la campaña; solamente voy a hacerlo y ver cómo me va”, agregó.

Ohtani afirmó que el receptor de calentamiento de los relevistas de los Angelinos, Jason Brown, le pasará la pelota.

Con Ohtani el espectáculo está garantizado, Aquí te dejamos el cuadrangular que conetó en el juego del viernes, su número 20 de la campaña.