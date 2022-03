Javier Hernández confiesa querer regresar a participar para la Selección Mexicana

“No pienso nada más día a día al despertarme, tratar de ganar puntos y yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club, si sobresales, si lo haces de la mejor manera, ya mundialmente es una herramienta para poder estar considerado en selección o no. Después son decisiones que uno no es el entrenador”, declaró el jugador Javier Hernández no se ha olvidado de la Selección Mexicana y espera poder ser llamado nuevamente por Gerardo Martino.

La última vez que el jugador fue convocado en el equipo fue el 7 de septiembre de 2019 en juego, cuando enfrentaron a Estados Unidos y desde entonces no ha sido requerido nuevamente.

¿Es momento de que regrese a casa?