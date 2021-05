Jovencito campechano gana torneo de fútbol virtual “Football for Friendship”

El Argali, equipo multinacional del que formó parte el joven campechano Emilio Jafet Hernández (14 años), representante de la academia de fútbol Campeche, conquistó el torneo internacional de fútbol virtual, una de las actividades del “Football for Friendship” (F4F – Fútbol por la Amistad, en inglés), de la empresa rusa Gazprom, y se agenciaron 175 mil euros en efectivo los cuales deberán destinarse a iniciativas sociales.

“Es la primera vez en la historia del Football for Friendship (iniciado en 2013) que, además de los jugadores, sus academias de fútbol de origen recibirán premios”, dijo el director Global del Programa Social Internacional para la Infancia de Gazprom-F4F, Vladimir Serov, en la clausura del torneo realizada ayer.

El equipo campeón del torneo, en el que participaron 32 grupos con menores provenientes de países de todos los continentes, es un conjunto integrado, además de Jafet Hernández, por el beliceño Allison Torres (16 años); los costarricenses Alejandro Quintero (13), Nicolás Beirute (16) y Tomás Bryant (14); el arubeño Dyrick Wouters (12); y el guatemalteco José Amado (16).

Ellos derrotaron por un abrumador 14-3 al Crested Ibis (Ibis Crestado, en inglés), cuyos alineados son la boliviana Thiana Berdeja (15); la trinitense Tykaiya Dennis (12); el canadiense Luca Venditti (13); el colombiano Jerónimo Calderón (11); el paraguayo Ignacio Nogués (12); el puertorriqueño Nathaniel Pérez (12); y el uruguayo Juan Manuel Pinola (16).

“Les damos nuestras felicitaciones (a los campeones). Nosotros esperamos que sus esfuerzos sirvan de motivación a sus escuelas, academias, demás participantes (en el Fútbol por la Amistad) y a ustedes mismos. Vamos, juntos, a continuar promocionando los valores de nuestro programa social para las personas alrededor del mundo”, dijo Serov, directivo principal del programa social a nivel mundial creado por Gazprom, la más grande compañía productora de gas natural en el planeta.

Por la victoria, además de un trofeo, cada uno de los jugadores del Argali, quienes como todos los participantes de la competición son practicantes del deporte en canchas reales con césped, recibirán un medalla de oro, un ordenador y 25 mil euros que deben destinar al desarrollo en sus academias de origen de proyectos en sintonía con los llamados “Nueve Valores del F4F”.

El Football for Friendship, que tiene al inglés como idioma oficial, organiza durante los nueve días de su realización –tres de ellos para el torneo– videoconferencias, una de las cuales contó con la presencia del ex seleccionado brasileño y ex jugador del Real Madrid Roberto Carlos.