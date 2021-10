La aspirina no es aprobada para tratar la COVID-19

El analgésico comúnmente usado para dolores menores y para reducir la fiebre no es un medicamento aprobado para tratar la COVID-19 ni puede ‘curar’ a pacientes del virus, informan la farmacéutica que produce aspirina, el verificador de hechos Snopes y el fact-checker El Sabueso. Un estudio de la Universidad de Oxford, que no ha sido revisado por pares, indicó que la aspirina no mejora las posibilidades de supervivencia.

Hello! As a reminder, our product is not indicated to treat COVID-19. We recommend that people consult and follow the advice of the doctors for specific medical needs. — Bayer Aspirin (@bayeraspirin) October 11, 2021

Traducción:

¡Hola! Como recordatorio, nuestro producto no está indicado para tratar COVID-19. Recomendamos que las personas consulten y sigan los consejos de los médicos para necesidades médicas específicas.

Hi. Bayer Aspirin is not indicated to treat myocarditis or Covid-19. We would recommend speaking to your doctor to see which medication would be best for you. — Bayer Aspirin (@bayeraspirin) August 5, 2021

Traducción:

Hola. La aspirina Bayer no está indicada para tratar la miocarditis o COVID-19. Recomendamos hablar con su médico para ver qué medicamento sería mejor para usted.

En un ensayo de casi 15,000 pacientes hospitalizados con COVID-19 el uso de aspirina no mejoró las posibilidades de supervivencia.

“Aunque la aspirina se asoció con un pequeño aumento en la probabilidad de ser dado de alta con vida, esto no parece ser suficiente para justificar su uso generalizado en pacientes hospitalizados con COVID-19”