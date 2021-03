La Fiera volvió a rugir en regreso del público al Nou Camp, ante Necaxa: 3-1

El campeón León encontró en el regreso de su público al estadio “Nou Camp” la inspiración para recobrar su buen fútbol y derrotó a los Rayos del Necaxa al son de 3 goles por 1, en el cierre de la jornada 11 del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

Con la victoria, León consigue su tercer triunfo del certamen para llegar a 11 puntos y colocarse en el décimo cuarto puesto; mientras los Rayos siguen en el sótano de la Tabla General con siete unidades.

En la fecha 12, los de Ignacio Ambriz visitarán a Santos y los de Aguascalientes serán locales ante los Bravos de FC Juárez.

No tardó León en reflejarse en el marcador. Gran desdoble de los Esmeraldas. Osvaldo Rodríguez prolongó al movimiento de Jean Meneses quien desde el callejón de la izquierda habilitó a Joel Campbell. El costarricense controló y en dos tiempos definió a ras de pasto.

El 2-0 llegó en la recta final del primer tiempo. Tiro de castigo para los campeones, tiro raso que terminó desviando Idekel Domínguez para darle rebote a Santiago Colombatto, quien de cabeza hizo su primer tanto en la Liga MX.

Ya en el complemento, el 3-0 en jugada donde Osvaldo Rodríguez dejó el balón para Fernando Navarro que filtró a la carrera de Luis Montes. “El Chapito” sacó una diagonal que de primera y mucha potencia, Ángel Mena mandó a las redes.

En los minutos finales Necaxa marcó el del honor. Balón al área que techó a la zaga Esmeralda, para que Maximiliano Salas rematara de cabeza, colocando el 3-1 definitivo.

A unos cuantos minutos del final. Ignacio Ambriz decidió debutar a dos elementos: Juan Pablo Rangel con proceso en Fuerzas Básicas de la Liga MX desde la categoría Sub 15; mientras, Pedro Hernández tuvo paso desde la Sub 13 por los Tigres de la UANL, con Veracruz en Sub 15 y 17, para completar su desarrollo en la Sub 20 de los Panzas Verdes.