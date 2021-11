Lanzamiento histórico para desviar un asteroide

Considerada como “histórica” la misión DART tiene el objetivo de chocar contra un asteroide para desviar su órbita y evitar un posible choque de este contra la tierra. La nave ya fue lanzada y se calcula que hará impacto en otoño de 2022.

Esta es una misión sin precedentes y que forma parte de la estrategia de defensa planetaria de la agencia estadounidense. La misión lleva como nombre DART (Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Doble), salió a las 22:21 horas a bordo del cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Especial en Vandenberg, California.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!

Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH

— NASA (@NASA) November 24, 2021