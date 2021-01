León dormido ante Pachuca; aun no gana el campeón del Clausura 2020

El León empató sin goles ante el Pachuca en el Nou Camp de la capital del calzado y el campeón del fútbol mexicano sigue sin poder ganar, aunque ahora ya sumó su primer punto en el Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX.

León no solo no ha ganado aún, sino que no ha marcado aún en el presente campeonato tras dos jornadas disputadas. En el partido al Pachuca el VAR le anuló un gol por una falta dentro del área.

En el cierre de la Jornada 2 León recibió en el Camp Nou al conjunto de Pachuca. Ambas escuadras llegaron en busca de su primera victoria en el certamen.

Tras un tiro de esquina, León cobró en corto para que William Tesillo, picara un servicio que de volea Luis Montes estrelló en las redes, pero por la parte externa.

Emmanuel Gigliotti tuvo la oportunidad de inclinar la balanza a favor de los Panzas Verdes, pero a su disparo le faltó colocación y Óscar Ustari rechazó el esférico.

Con el resultado, León sumó su primer punto del certamen; mientras, Pachuca liga igualadas y llegó a dos unidades.

En partidos correspondientes a la fecha 3, León visitará a Rayados y Pachuca será local ante Cruz Azul.