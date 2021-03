López Obrador asegura que atenderán petición del pelotero Randy Arozarena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que atenderá la solicitud del beisbolista Randy Arozarena para obtener la nacionalidad mexicana y pueda representar a México en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que estaba programado para este año y fue pospuesto por la pandemia de coronavirus.

Arozarena, nacido en Cuba y con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán, pidió en un live en sus redes sociales el pasado 13 de febrero, que le hicieran llegar al Presidente de México su solicitud para obtener la nacionalidad mexicana y poder así defender los colores de México en el próximo Clásico Mundial.

“Lo de Arozarena ya lo había escuchado, que él quiere tener su nacionalidad como mexicano. Se trata, para los que no tienen el antecedente, de un beisbolista, de un destacado beisbolista de origen cubano que estuvo en México y luego se fue a Estados Unidos, a Grandes Ligas, y participó en la Serie Mundial pasada y se destacó porque rompió récord de bateo en Serie Mundial. Un fenómeno del béisbol”, respondió el presidente López Obrador en la mañanera de este viernes.

“Parece que está casado o tiene familia en México y él quiere tener la nacionalidad mexicana para ir a representar a México, no sé si en el Mundial de Béisbol o en las olimpiadas. Le vamos a pedir a Francisco Garduño, que es el director de Migración, que entre en comunicación con él y lo vea”, agregó,

El mandatario, quien es aficionado de hueso colorado del rey de los deportes e incluso aún practica bateo en el campo de la Liga Tranviarios, añadió: “A mí, que me gusta el béisbol, les puedo comentar que tenía mucho tiempo que no veía a un bateador tan efectivo como Arozarena. Ahora que vino a visitarme Julio Urías, pitcher de los Dodgers, sinaloense, también un gran pitcher, le pregunté por Arozarena, porque lo enfrentó.y macaneó a Julio y me dijo: No, muy difícil, los pitcheres del Dodgers comentábamos en el dogout: ¿Qué le tiramos a este?, porque batea todo. Un fenómeno”.

“Sin embargo, tenemos que ver legalmente si es posible que se le otorgue la nacionalidad. Pero es contestar a este tema, esta petición, que ya lleva algún tiempo y no quiero que vaya a decir que no lo tomamos en cuenta”, finalizó.