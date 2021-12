Magic Mike tendrá tercera entrega

El actor Channing Tatum ha confirmado que este lunes volverá al papel del stripper que le dio la fama a “Magic Mike”. Esta será la tercera entrega de la franquicia, la cual tendrá por nombre “Magic Mike’s Last Dance”.

Magic Mike se convirtió en un fenómeno de talla internacional al relatar la historia de un grupo de bailarines exóticos en esculturales cuerpos, mientras nos narran la vida de Tatum y vemos cómo es el estilo de trabajo en Florida.

Este largometraje estará dirigido por Steven Soderbergh, quien ya estuvo a cargo de la primera cinta, aunque la segunda fue dirigida por Gregory Jacobs. Se busca traer a todo el elenco para las grabaciones de la película. Aún se desconoce en qué año llegará.

Well world, looks like Mike Lane’s tapping back in. @hbomax pic.twitter.com/V9Ce62n710

— Channing Tatum (@channingtatum) November 29, 2021