Séptimo Balón de Oro para Messi

El jugador argentino, Lionel Messi, de 34 años y actualmente miembro de Paris Saint-Germain, se alzó este lunes con el Balón de Oro de la revista France Football que ha ganado ya en siete ocasiones.

Curiosamente es la primera vez que un jugador del PSG obtiene el premio y la primera que recae en la liga francesa desde 1991 lo hiciera el galo Jean-Pierre Pappin. El deportista se siente muy emocionado y dice que agradece a todas las personas que le han otorgado su apodo.

