Marco Guzmán, feliz de jugar con Piratas; vamos a dar de qué hablar, afirma

La cuenta regresiva continúa y el campechano Marco “Bucito” Guzmán, se encuentra feliz de jugar con el equipo de su tierra natal, los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Los filibusteros arrancarán la campaña 2021 el viernes 21 de mayo cuando reciban en serie de tres juegos a los Leones de Yucatán.

La cuenta regresiva indica que faltan 25 días para que se cante la voz de ¡playball! y la nave filibustera comience su navegar por diferentes estadios de la Zona Sur en la LMB.

En el cuarto día de la práctica del año pasado, el jueves 5 de marzo, la directiva bucanera dio a conocer el retorno del “Bucito” Guzmán al equipo peninsular, procedente de los Sultanes de Monterrey, quienes recibieron los derechos de retorno del receptor Carlos Soto.

No pudo jugar la temporada ya que se canceló por la pandemia. Sin embargo, se puso el uniforme de los Piratas de Campeche, en el único juego de exhibición donde los Piratas vencieron en Telchac Pueblo a los Leones de Yucatán, 2-1, y en el sexto inning el joven Guzmán empató el encuentro a un registro con bambinazo.

“Estoy feliz de jugar para los Piratas de Campeche, yo soy de aquí, solo quiero jugar más seguido y según los planes estoy contemplado para estar en la tercera base”, apuntó Marco Guzmán Aguilar, durante la práctica 12 de la presente pretemporada de los filibusteros.

“El equipo se ve bien, se respira un buen ambiente de trabajo, hay buena actitud, es un equipo mayormente joven y la llegada de Félix Pie va a ser de gran ayuda, estuve con él hace dos años en los Bravos de León y es un pelotero pimienta, siempre positivo, y rápido se ganará a los aficionados”.

“La ofensiva filibustera no será de grandes jonroneros, pero si se irá construyendo las carreras, somos bateadores de contacto, me gusta el equipo, muchos no creen en nosotros, pero vamos a dar mucho de qué hablar”, aseguró Marco Guzmán Jr.

Marco Guzmán Aguilar puede jugar las posiciones de shortstop, tercera y segunda base. Las paradas cortas tienen dueño y es Jasson Atondo, quien fue “Guante de Oro” la pasada temporada invernal en la LMP con los Naranjeros de Hermosillo. La segunda colchoneta es para Diego Madero.

En los últimos días no ha podido emplearse a fondo, ya que trae una dolencia en el brazo y por eso el trainner Miguel Arenas, le ha recomendado bajar el ritmo de trabajo.

Su trabajo de fildeo en los entrenamientos lo comparte en la antesala con los jóvenes Fernando Inzunza y Sebastián Díaz, todos trabajan extra desde las siete de la mañana, bajo el mando de Erik Sandoval Mijangos.

A sus 26 años de edad “El Bucito” Guzmán se le ve más maduro. En la LMB ha jugado por espacio de tres años: 2017 debutó con los Olmecas de Tabasco, 2018 y 2019 con los Sultanes de Monterrey.

Además acumula experiencia de la Mexicana del Pacifico, donde debutó en la temporada 2016-17 con los Tomateros de Culiacán. Hace un par de años pasó a Navojoa y la temporada anterior compartió equipos con Navojoa y Yaquis de Obregón, sumando cinco años en la LMP.