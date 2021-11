Mintió anterior gobierno estatal. Deuda no es de dos mil 200 millones de pesos: LSS

Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, reveló que la anterior administración no dejó ni un peso para obras de infraestructura.

Manifestó que el gobierno de Carlos Miguel Aysa González les informó que les heredaban una deuda de dos mil 200 millones de pesos, lo que resultó una mentira.

“Ahorita van apareciendo que hay laudos por cien millones de pesos de urgencia en salud, otro tanto en otras de las secretarías, nos dejaron laudos y deudas que van apareciendo y que nadie habló de ello, porque no nos hablaron realmente con la verdad, fue una entrega hecha como se pudo y donde saquearon hasta la última pluma, los escritorios, no tenemos una computadora, no tenemos nada”.