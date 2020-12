Niño conmueve al mundo con su carta a Santa Claus: ¿Apoyas a la comunidad LGBTQ?

A través de Twitter, se compartió la imagen de una carta que un niño le escribió a Santa Claus.

Will escribió su mensaje como parte de la USPS Operation Santa, una iniciativa anual que es realizada por el Servicio Postal de Estados Unidos.

En su carta, dejó en claro que todo lo que quiere es ser amado tal y como es.

“Querido Santa, ¿apoyas a la comunidad LGBTQ?”, empezó diciendo. “Y si puedes hablar con Dios, ¿puedes decirle que lo amo y (preguntar) si me ama por ser gay?”, indicó la carta que se convirtió viral y que publicó la usuaria @Nancy_Cruises en Twitter.

“Gracias. Con amor, Will”. Sus palabras no tardaron en conmover a toda aquella persona que las leyó. Muchos usuarios en el mundo, sin conocerlo, le expresaron su total apoyo, asegurándole que Dios lo ama.

This letter to Santa broke my heart. pic.twitter.com/NWbum1rvaX

— Nancy Cruz-Garcia 🇲🇽 (@Nancy_Cruises) November 22, 2020