No compete a constructoras tramitar permisos: CMIC

Una obra sin permiso de construcción no está regularizada, es el caso de la Ciudad Administrativa, declaró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Edgard Curmina.

En la contratación que se hace a empresas constructoras no siempre implica que éstas tengan a su cargo tramitar permisos ya que si no está estipulado en el contrato no existe responsabilidad en este sentido ya que solo cumplen con ejecutar la obra.

Recalcó que es importante que los agremiados a la CMIC revisen bien los contratos antes de firmarlos para conocer en qué términos se ejecutará la obra y evitar complicaciones futuras.

Señaló que algunas de las empresas que trabajaron en la obra de la Ciudad Administrativa pertenecen a la CMIC y no les correspondía a ellos tramitar el permiso de construcción de dicha obra.