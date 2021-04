No es momento de hacer fiestas ni reuniones multitudinarias: CCE

En manos de los habitantes de Campeche está evitar que haya casos de coronavirus entre la población, no solo de las autoridades; nuevas variedades de COVID-19 no es algo nuevo, ya lo sabíamos y no es momento de celebrar reuniones multitudinarias, fiestas, porque representan un gran riesgo.

Advirtió lo anterior el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala, al afirmar que esta situación no ha terminado y es importante que la gente se cuide.

Lamentó que cuando en las reuniones hay alcohol de por medio, después de un rato no existe la sana distancia.

Agregó la autoridad debe incrementar el esfuerzo, pero enfatizó la ciudadanía debe hacer la parte que le corresponde.

-Hay otra cepa pero ya sabíamos que esto iba a pasar y somos responsables igual… sabemos que hay rebrotes y la gente debe cuidarse, no hacer fiestas, de lo contrario nada sirven los protocolos y si no se respetan las leyes no vamos a acabar con esto y hay el riesgo de cierre de empresas.

Citó como ejemplo la situación de la India, donde ya fueron rebasados y hay imágenes de incineración en las calles, pero “como es tan lejos, la gente piensa que aquí no va a pasar… y hay que hacer que no nos pase”.