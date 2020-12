No hay autorización para ampliar temporada de captura de pulpo: Conapesca

Pedro Sierra Mena, jefe del Departamento de Administración de Pesquerías de la Comisión Nacional Pesquera (Conapesca) en Campeche, aclara que no hay autorización alguna de ampliación de la temporada de captura de pulpo en la Península de Yucatán, por lo que el próximo 15 de diciembre, concluye como está establecido.

Indicó un grupo de pescadores solicitaron ampliar la temporada de este año, y lo atribuyó a que el precio del pulpo está en 100, 120 y 125 pesos el kilogramo, y que el producto comenzó a repuntar debido a los nortes, como sucede cada año, inquietud que comentó puede deberse a que el sector productivo ve la abundancia que hay y con un precio importante.

Puntualizó el área de influencia de la temporada es la Península de Yucatán, la cuota es para los Estados de Campeche y Yucatán, y la Norma Oficial Mexicana regula la pesquería en ambos litorales, además de que el Diario Oficial de la Federación establece la veda para ambos sitios.

-No hay ninguna autorización hasta este momento, sí existe el planteamiento de productores pesqueros campechanos desde el lunes pasado, y del vecino Estado de Yucatán, en el sentido de que se amplíe la temporada de pulpo, que ya subimos a la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, que es la que nos rige; ya tiene en sus manos la información y entiendo está a disposición del Inapesca, asesor técnico de la Conapesca para analizar las circunstancias de factibilidad técnica para esta ampliación y que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Sierra Mena aseguró es el mismo procedimiento que se sigue en todas las pesquerías y citó como ejemplo la temporada de camarón, pues se amplió la temporada de veda.

Por momento no hay una autorización, no se ha aprobado, no existe una publicación en el Diario Oficial de la Federación que indique que la temporada se amplió. Hasta hoy la posición es lo que marca el Diario Oficial de la Federación: concluye la temporada el 15 de diciembre del presente año.