No hay necesidad de parar obras ni subir impuestos para pagar vacunas: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que no es necesario subir los impuestos o detener las obras públicas para pagar las vacunas contra el covid-19.

“No hay necesidad de suspender obras para vacunas, se tiene dinero para las vacunas porque no se permite la corrupción, (…) tampoco hace falta aumentar impuestos o impuestos nuevos”, indicó en conferencia de prensa.

El titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno tiene 32 mil millones de pesos apartados para las vacunas.

“No vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no. Si generan empleos, si van a impulsar el turismo, si se va a impulsar el sector energético, no hace falta, nada más con recortar el chayote, que ya no haya esto”, dijo.