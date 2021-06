Novak Djokovic vence al rey de la arcilla y disputará gran final de Roland Garros

Novak Djokovic y Rafael Nadal escribieron un apasionante capítulo más de su rivalidad. Concretamente, el No. 58 que ponía en juego una plaza en la final de Roland Garros. El No. 1 del FedEx Ranking ATP se impuso al 13 veces campeón del torneo en una dramática batalla por 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2 en cuatro horas y 11 minutos.

El serbio se presentará en su final de Grand Slam número 29, donde presenta un récord de 18-10. Y allí se enfrentará a Stefanos Tsitsipas, que batió a Alexander Zverev en la primera semifinal en otro maratónico encuentro por 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3.

Djokovic consiguió, además, la victoria No. 80 de su carrera en París, el mismo día que Nadal encajó su tercera derrota en la tierra batida francesa en 108 partidos. El balcánico es el único que ha logrado doblegarlo en dos ocasiones.

El primer juego ya fue una declaración de intenciones. Por parte del serbio, con una propuesta agresiva para amenazar desde el resto; del lado del español, defendiéndose del peligro peleando cada bola. En ese contexto, Nadal necesitó salvar dos puntos de quiebre en nueve minutos para resolver el juego inicial. Y lejos de conformarse, el español devolvió la moneda aumentando aún más la intensidad detrás de la línea de fondo, para convertir su primera opción de quiebre (2-0).

La energía del balcánico se fue consumiendo a la misma velocidad que Nadal fue construyendo sus tiros de fondo para desmontar la salida en tromba de Djokovic. No obstante, el balear enlazó un parcial de 15 puntos de 18 posibles para adelantarse 5-0. A pesar de la brecha en el marcador, el cabeza de serie No. 1 no desistió e intentó volver al partido, aunque su rival le denegó dos oportunidades de quiebre más (0/4). Sin embargo, a la quinta llegó su recompensa (5-2).