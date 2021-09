Nueva tecnología para los robots aspiradores

Llegó el futuro, no cabe duda que la tecnología cada vez más avanza hacia la nueva era de lo que será en un futuro la sociedad; ahora los robots de limpieza serán muchísimo más eficientes con esta nueva tecnología.

Además de barrer, fregar y aspirar, los robots aspiradores de limpieza no solamente se quedan en esa tarea, no solo sirven para limpiar hospitales, edificios grandes o aeropuertos, y aunque estos están monitoreados, no saben diferenciar cuando un área ya esta limpia.

Por lo que la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur creo un rollo de cinta adhesiva blanca avanzada, que esta amparado en un motor y una cámara USB para detectar cuando una superficie se encuentra limpia.

Además de limpiar el área, este puede reevaluar la misma área para confirmar que este limpia, así también se puede configurarse para que deje de limpiar cuando la puntuación de limpieza sea superior al 95%.nU