Otra baja en América; Henry Martin tiene covid-19 y se pierde Concachampions

El delantero Henry Martín dio positivo a covid-19, por lo que no podrá viajar con las Águilas del América para enfrentar al Atlanta United en la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions), sumándose a las bajas que tendrá la escuadra de Coapa antes de viajar a Estados Unidos.

El América continúa con sus entrenamientos de cara a este compromiso tras quedarse en cuartos de final eliminados por su archirrival Chivas Rayadas del Guadalajara, y este sábado recibieron la mala noticia que el delantero yucateco Henry Martin dio positivo a la prueba de coronavirus.

Siguiendo los protocolos sanitarios, Henry Martin ya se encuentra aislado en espera de que le apliquen nuevas pruebas, por lo qe queda descartado para ser tomado en cuenta por el director técnico de las Águilas, Miguel Herrera.

El América inicia su participación en este certamen el próximo miércoles 16 de diciembre, cuando se enfrente al Atlanta United de la MLS.

Para este compromiso la escuadra de Coapa no podrá contar tampoco con Rubén González y con Mauro Lainez, quienes no han podido retornar a los entrenamientos tras dar positivo por coronavirus y es un hecho que no harán el viaje a Orlando el próximo lunes junto con el resto de sus compañeros.

Cabe destacar que las bajas de Martín, Lainez y González se unen a las de Emanuel Aguilera, Nicolás Benedetti y Giovani Dos Santos, que no podrán disputar minutos en el torneo, pero por lesiones.