Pau Gasol anuncia su retirada del baloncesto

A sus 41 años Paul Gasol se retira del baloncesto y la cancha se vistió de gala para ello, en una conferencia de prensa tan conmovedora el jugador estrella anunció su retirada anticipada.

“Sopesándolo todo, os voy a comunicar lo que habéis anticipado. Me retiro del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, pero es meditada. Hay que cambiar de marcha. Quería acabar jugando y disfrutando, no con unas muletas y una operación. Estoy agradecido por, antes de irme, haber podido ganar una Liga con el equipo en el que empecé a jugar con 18 años, el Barça. Mi carrera ha superado mis sueños”

El discurso de Gasol estuvo repleto de agradecimientos. A Pepiño Casal, por transformarse físicamente; a su primer entrenador, “Miquel (Vallhonesta), por enseñarme la triple amenaza”; a Juan José Campos “por ponerme de base; hice 25 reversos y fui un desastre en la pista del Laietà, pero aprendí qué significaba jugar en esa posición”. Pau, al que escuchaban con atención amigos como Jorge Garbajosa, Felipe Reyes o Rudy Fernández, siguió por Joan Montes (“me enseñó la importancia de la defensa, como Quim Costa, y me pedía que pensase que estaba defendiendo al que entonces era mi referente, Kukoc”).

“¿Y ahora qué hacemos?”, se preguntó retóricamente Pau para arrancar la última parte de su discurso. “Me he preparado para el futuro”. No hacía falta que lo dijera. Él mismo desveló cómo se ve. “La foto que hay detrás de mí dice lo que pienso. La versatilidad, la flexibilidad”. Pau no se dejó nada atrás: “Hablaba con Saras (Jasikevicius) hace algunos días sobre qué hacer después de ese vacío, de ese abismo que tienes cuando dejas la élite. Llevo años preparándome para ello, pero he invertido en un equipo profesional que me permita empezar proyectos, asentarlos. Por eso tengo que agradecer a la gente que trabaja en la Fundación Gasol.

“Llevo años preparándome para ese momento. La filantropía es algo muy importante para mí. Desde 2003, soy embajador de ­UNICEF y es muy importante el trabajo con la Fundación para combatir la obesidad infantil. También he invertido y asesorado a diversas empresas como BetterUp, Overtime…, y alguna más que iré anunciando. Invertiré en salud y deporte”.

“Siento haber robado tanto sueño”.