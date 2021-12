Pesistas campechanos tienen buena cosecha de medallas en Torneo del Pavo

Durante el Torneo Nacional del Pavo de Halterofilia, que se está realizando en San Luis Potosí, los seleccionados campechanos ya cosecharon 42 medallas, divididas en 15 de oro, 9 de plata y 18 de bronce, informó el entrenador Javier Tamayo Torres.

Después de una jornada inicial con la rama Femenil, donde se obtuvieron 9 preseas, siendo 2 de oro, 5 de plata y 2 de bronce; en el segundo día, hasta el cierre de actividades, ya se tenían 13 metales de oro, 4 de plata y 16 de bronce, que sumadas al primer día hacen las 42 medallas.

El jueves se inició con 3 de bronce para Vianey Medina López, en +87 Kgs. Sub 23, haciendo 68 Kgs. en Arranque, 90 en Envión y 158 Kgs. en el Total; José Esquivel Sonda en los 39 Kgs. Sub-13, aportó 3 de bronce, con 38 Kgs. en Arranque, 47 Kgs. en Envión y 84 Kgs. en el Total.

Joel Torres Keb en los 39 Kgs., Sub 13, se bañó de oro con 43 Kgs. en Arranque, 55 Kgs. en Envión y 98 Kgs. en el Total; Jesús May España en 44 Kgs., Sub 15, se quedó con 3 platas, haciendo 54 Kgs. en Arranque, 55 en el Envión y 109 en el Total; José Morales Díaz en los 44 Kgs., Sub 15, también se colgó 3 oros, con 60 Kgs. en Arranque, 75 Kgs. en Envión y 135 Kgs. en el Total.

José Rosas Lara en los 49 Kgs., Sub 15, aportó 3 medallas de bronce, con 62 Kgs. en Arranque, 78 Kgs. en Envión y 140 Kgs. en el Total; Luis Demetrio Alpuche Yah en 81 Kgs. Sub 15, se quedó con 3 preseas doradas, levantando 100 kilogramos en Arranque, 130 en Envión y 230 en Total.; y Miguel Dzib Durán en los 49 Kgs. Sub 17, también se abonó 3 oros, con 65 Kgs. en Arranque, 85 Kgs. en Envión y 150 Kgs. en el Total.

Rodrigo Torres Keb en los 61 Kgs., Sub 17, se ganó 3 preseas de bronce, con 92 Kgs. en Arranque, 115 Kgs. en el Envión y 207 Kgs. en el Total; Pedro Ángel Miss en los 55 Kgs. Sub 17, se agenció plata en Arranque con 85 Kgs., oro en Envión con 116 Kgs. y plata en el Total con 201 Kgs; y finalmente, Osvaldo Altamirano en 81 Kgs. Sub 17, se quedó con tres medallas de bronce, haciendo 100 Kgs., en Arranque, 127 Kgs., en Envión y 227 Kgs. en el Total