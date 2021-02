Pfizer no podrá adelantar abasto de vacunas la próxima semana

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adelantó que la empresa farmaceútica Pfizer no está en condiciones para anticipar la entrega dela vacuna contra el covid-19.

Indicó que se había pensado el 8 o 10 de febrero tener al menos una parcialidad del embarque contemplado para el 15 de febrero.

“Ya hoy es oficial, no será posible, y explica Pfizer que no es por su voluntad, y no es por desairar la petición que ha hecho el presidente López Obrador, sencillamente es porque las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea le impiden a Pfizer tener esa libertad de decisión, entonces, no tendremos embarque anticipado el 8 ni el 10, de modo que llegará el 15″, explicó López Gatell.

Ante ello, el calendario de vacunación para el personal de salud de primera línea sufrirá algunas modificaciones.

Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, indicó que esto no afectará la efectividad de la vacuna, ya que la propia OMS y el grupo asesor técnico de México han dicho que el intervalo entre la primera y segunda dosis de la vacuna puede ser de entre 21 y 42 días sin problema.

“El mensaje principal para todos los colegas, personal de salud, que recibió su primera dosis entre el 13 de enero a la fecha, estas segundas dosis se van a cubrir la gran mayoría, en el embarque del 15 de febrero, en ese embarque estamos esperando cerca de 490 mil dosis y en el segundo embarque del 22 de febrero estamos esperando cerca de 511 mil dosis.