Piden dinero a nombre del santuario de San Román, alerta es estafa

Han detectado en el Santuario del Cristo Negro de San Román, que hay personas que se hacen pasar por colaboradores del templo para pedir apoyos económicos de casa en casa a nombre del rector Juan Carlos Arana para supuestos proyectos, por lo que el coordinador del santuario Juan Rico Casanova hizo un llamado a la feligresía a no dejarse sorprender.

Recalcó que cualquier campaña de apoyo o algún otro evento que tengan en la iglesia se hace saber a los católicos a través de comunicados en redes sociales pero no enviando a personal de la iglesia.

También aclaró que hasta el momento no hay cambio de sacerdote en el santuario del Cristo Negro y la ausencia del rector Juan Arcos Arana se debe a su participacion en el ejercicio espiritual de inicios de año nuevo.

En la página oficial del santuario de San Román ya se ha notificado de la situación de solicitud de apoyos que están haciendo a la ciudadanía, para que no sigan dando dinero para fines que no conocen. Juan Rico Casanova comentó que no se ha detectado de quiénes se trata.