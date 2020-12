Piden que Biby Rabelo compruebe el origen de los recursos que usó para comprar pollos

La diputada Biby Karen Rabelo de la Torre, debe demostrar de dónde obtuvo los recursos para adquirir pollos que después vende a la población más necesitada porque los recursos que se reciben como legisladores para ayudar a la población, no permiten la compra de miles de pollos, que luego revende, manifestó la diputada de MORENA, Eduwiges Fuentes Hernández, del IX Distrito.

-Por gestión, cada diputado recibe 20 mil pesos y debe de comprobar; me asombra que compañeros de otras fracciones tengan la posibilidad de regalar pantallas, computadoras, y los legisladores de MORENA no tenemos para dar esos apoyos, y no hay para dar en las cantidades que ellos dan.

-Es un lucro lo que hace y está obligada a transparentar el origen del dinero; siempre está criticando en la máxima tribuna, habla de honestidad cuando sabemos que es el mismo salario para todos, y que está gobernando el PAN en Campeche, pero una cosa es que el Ayuntamiento esté lucrando con eso, agarrando el dinero del pueblo para hacer sus actividades políticas y lucrar con la necesidad de la gente.

-Es un acto ilegal que lo hagan con fines políticos y debe hacérsele una auditoría externa al Alcalde Eliseo Fernández, porque los pollos se compraron con recursos etiquetados como Ayuda COVID, no tenían por qué venderse, ese dinero ya estaba justificado.

Puntualizó que diputado, Alcaldes y Gobernadores están para ayudar a la población, no para enriquecerse con la venta de alimentos que debieron entregarse de manera gratuita.

-Presumen de honestidad pero no todo lo que dicen es así; el poder hace que muchas personas hagan cosas buenas que son malas, te doy hoy para que mañana no te de más y mañana te lo cobre políticamente.