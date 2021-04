Por “bajos volúmenes” de captura suspende actividades la flota camaronera

A dos meses de concluir la temporada de captura de camarón, el 70 por ciento de la flota camaronera suspendió actividades, por lo que prácticamente hay un “autoveda” ante los bajos volúmenes.

Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Pesquera en Campeche, indicó que están a punto de entrar en una “muerte súbita”, que afectará a cientos de familias.

Romellón Herrera aseguró en reiteradas ocasiones han planteado esta situación al gobernador y su respuesta es que ha hablado con el Presidente de México, pero no hace nada más.

Reiteró un factor determinante ha sido el precio del combustible, pues los empresarios gasolineros aumentan a su libre albedrío en Campeche el precio de este insumo y no hay forma de controlarlos.

-Viene la “muerte súbita”, este año habrá muchos empresarios en quiebra, muchos problemas porque hasta los Bancos han cerrado sus puertas, derivado de la situación que vivimos desde hace dos, tres años y ya no tienen confianza –señaló y añadió que aunque pusieran la flota en venta, no hay quien compre.

-Es un problema severo, muy grave… el valor de la flota va a la baja pues la rentabilidad del negocio hace que el activo tenga un valor. Nuestras inversiones están en riesgo.

Advirtió el problema será mayor porque se quedarán sin empleo cientos de trabajadores, y no solo los tripulantes, también otro tipo de empresas como son las plantas de hielo y no tienen alternativa alguna y enfatizó no cuentan con el apoyo de la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado, tiene un titular “pero no existe”.