Sin vigilancia, puntos de atraque y desembarco de pescadores ilegales

En el Puerto de Campeche existen 12 puntos de salida de embarcaciones ribereñas ilegales, que no controlan las autoridades y que aprovechan los “nortes” para hacerse a la mar, poniendo en riesgo su vida, pero también capturando libremente todo tipo de especies, incluyendo las que están en veda, aseguró Pedro Chi Pech presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de Campeche.

-El Puerto de Campeche se cerró este miércoles a partir de las cinco de la tarde y la gran mayoría de la flota ribereña cumple con esta disposición, no así los que llamamos “ilegales” pues no tienen permiso alguno; no hay control de esos lugares por autoridad alguna, no solo Capitanía de Puerto –afirmó.

-Están en muchos lugares, San Román, Lerma, Xpicoc… ponen en riesgo su vida con cada norte, y explotan el recurso de manera indiscriminada –subrayó.

-No importa si están en veda algunas especies o no, porque nadie los vigila; además de la Capitanía de Puerto, al atribuirle facultades en materia de inspección y vigilancia a la Marina, necesitamos que haga acto de presencia porque el daño a las especies y el económico, son muy altos.