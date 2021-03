Primer partido es el más difícil, afirma Jaime Lozano, DT del Tri preolímpico

La Selección Nacional de México Preolímpica debuta este jueves ante República Dominicana, en partido correspondiente a la Jornada 1 del Campeonato Preolímpico de Concacaf, y en la víspera el director técnico Jaime Lozano afirmó que “el primer partido es el más difícil”.

El equipo dirigido por Jaime Lozano entrenó en la cancha del Estadio 3 de marzo por espacio de 75 minutos; previo a ello, el Director Técnico y el futbolista Roberto Alvarado ofrecieron conferencia de prensa virtual.

El estratega nacional, Jaime Lozano, habló de los rivales a los que enfrentará en el Campeonato Preolímpico de la Concacaf: “hoy pienso que el partido ante República Dominicana es el más difícil, porque es el que me corresponde preparar. En una Selección los torneos son tan cortos que el primer partido es fundamental para seguir aspirando a los objetivos que tenemos en mente, va a ser dificilísimo, ellos van a buscar un buen resultado, no sé si sea ganar o empatar, pero sin duda que no vienen pensando en perder este partido”.

“Lo pienso de ellos y de los otros dos rivales, vamos a salir muy atentos, concentrados, con todas nuestras armas, los mejores van a estar en la cancha, no vamos a guardarnos nada para los siguientes dos partidos. Tenemos que ir partido a partido, sumar de tres en cada uno de ellos y sabemos que los primeros tres puntos al día de hoy son los más importantes. El grupo ha estado pensando únicamente en lo que tenemos que hacer y en todo lo bueno que está por venir”, agregó.

Por su parte, Roberto Alvarado externó su sentir sobre el Tri preolímpica y el objetivo en la competencia: “hay un gran grupo, grandes jugadores, la mayoría juegan en Primera División, hemos adquirido cierta experiencia y el objetivo es muy claro, queremos conseguir el boleto para los Juegos Olímpicos y queremos levantar este trofeo. Todos estamos bien concentrados, metidos y eso es lo que queremos, debemos ir partido a partido para que se nos den las cosas. Queremos hacer una nueva historia”.

Para finalizar, aseguró que todos los jugadores están preparados para disputar el certamen: “todos los rivales son bastante complicados, nosotros debemos de tener paciencia, jugar fácil y hacer lo que sabemos. Hay muy buenos jugadores en la Selección, al que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera, ningún partido es sencillo y ojalá se nos den bien las cosas”, concluyó.