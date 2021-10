Protestantes piden cancelar los Juegos de Invierno

Reportes indican que activistas fueron detenidas por manifestarse en oposición a los Juegos de Invierno en Beijing 2022 por un genocidio.

Fueron 3 las involucradas por la independencia del Tíbet las que fueron detenidas al escabullirse en la ceremonia de encendido de la llama olímpica de los juegos. Las activistas se escondieron en la colina de Cronos para después colarse en el Templo de Hera, mientras tenían en una pancarta que tenía anotado “No a los juegos del genocidio”.

Al lado de las puertas del sitio arqueológico fueron identificados otros cuatro activistas que fueron detenidos el domingo al intentar desplegar una pancarta pidiendo el alto a los Juegos de Invierno en la Acrópolis de Atenas.

