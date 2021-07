Roger Federer anuncia su retiro de Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El tenista suizo Roger Federer anunció este día que se retira del equipo suizo de tenis que disputará los Juegos Olímpicos Tokio 2020, debido a una recaída en la lesión de su rodilla derecha, que sufrió recientemente durante el Torneo de Wimbledon, en Londres.

En un post en sus redes sociales, Federar hizo pública su decisión y dijo que ya comenzó su proceso de rehabilitación con la esperanza de volver a disputar torneos del Circuito ATP a finales del presente verano.

“Durante la temporada de césped (superficie sobre la que se disputa el Torneo de Wimbledon), desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio”, se lee en la publicación del suizo en sus redes sociales.

“Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza. Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano. Le deseo a todo el equipo de Swis la mejor de las suertes y estaré rugiendo con fuerza desde lejos”, añadió el actual No. 9 del mundo.

La ausencia de Federar, de 39 años y próximo a cumplir 40 el mes entrante, se suma a la del español Rafael Nadal, quien anunció que no irá a Tokio tras su participación en Roland Garros. El actual No. 1 del tenis mundial Novak Djokovic, dijo que medida su participación en Tokio 2020.