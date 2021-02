Sabrina Sabrok presumió sus cirugías en redes sociales

A través de redes sociales, Sabrina Sabrok presumió las cirugías que se realizó recientemente, que a decir de la modelo, representan un costo aproximado de cinco lamborghinis.

En entrevista para ‘De Primera Mano’, la actriz de cine para adultos habló de todas las operaciones que se ha realizado con el paso de los años.

“Me hice muchas cosas, cosas en la cara más que nada últimamente, hace tiempo me había aumentado las boobies y me había hecho otras cosas en el cuerpo pero ahora me hice aumento de labios, me hice pómulos, me marcaron la mandíbula, me hicieron los ojos como de gato, usaron mucho relleno y botox’, declaró Sabrina Sabrok.

Mencionó que los arreglos en su cara los hizo porque no estaba contenta con los primeros cambios que se hizo.

Aseveró que parte del mérito también lo tiene ella pues no todo se le debe dejar a las cirugías, pues ella también lleva una buena alimentación, hace ejercicio y toma mucha agua.