Se revela la lista de los nominados al Balón de Oro 2021

Este viernes ‘France Football’, la revista francesa organizadora del trofeo futbolístico individual más importante del mundo, dio a conocer los nombres de los nominados y nominadas al premio que reconoce a los mejores futbolistas de la temporada.

La revista gala dio a conocer los 30 candidatos al Balón de Oro masculino, las 20 candidatas al Balón de Oro femenino, los 10 finalistas al Premio Kopa al mejor jugador joven y los 10 finalistas al Premio Yashin al mejor portero. Estos trofeos se entregarán el próximo 29 de noviembre en una gala presencial en París, recuperando así una tradición que se rompió por culpa de la pandemia del Covid-19, que obligó a suspender la pasada edición.

The list continues with these five new 2021 #ballondor nominees!

🇵🇱 Robert Lewandowski

🇮🇹 Jorginho

🇪🇬 Mohamed Salah

🇪🇸 César Azpilicueta

🇧🇪 Romelu Lukaku pic.twitter.com/ZhuD6tbcqx

— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021