Faltan acciones para combatir la pesca ilegal: Pedro Chi

Los volúmenes oficiales que se reportan en la captura de pulpo, reflejan el grave problema que representa la pesca ilegal; por lo menos, la mitad corresponde a la captura ilegal o con métodos no permitidos y cada que comienza la temporada, no se ha hecho nada para detener la depredación del molusco.

Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Puerto de Campeche, afirmó la falta de acciones de combate por las autoridades federales, se refleja en los volúmenes que se reportan a pie de playa por los permisionarios.

-Esto se ha dicho reiteradamente; hay una sobre producción, las cifras oficiales solo reflejan la falta de vigilancia, se captura indiscriminadamente a las hembras, antes y durante la temporada. No vamos a desmentir las cifras.

Afirmó no significa que los hombres de mar se beneficien con los resultados, la mayoría es de permisionarios que no respetan las reglas, la ley para proteger el recurso, lo más importante para ellos es el aspecto económico, recuperar su inversión, no así garantizar que el próximo año habrá pesca.