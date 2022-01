Terrible accidente sufre piloto de avioneta

Elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles rescataron a un piloto que se había estrellado con su aeronave en una línea de ferrocarril, poco antes de que un tren de pasajeros impactara su avión.

El hecho aconteció el domingo en Pacoima, un área al noreste de Los Ángeles, cuando una pequeña aeronave impactó sobre la línea del ferrocarril, a la altura del Aeropuerto Whiteman.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

La acción fue captada por la cámara de uno de los agentes y fue revelada por el Departamento, metraje donde se ve cómo la avioneta pierde potencia y se estrella.

A train slammed into a single-engine plane that went down Sunday on rail tracks in the Pacoima neighborhood of Los Angeles — with the pilot being pulled from the wreckage just moments before the collision. The pilot was treated at a trauma center, and no one else was hurt. pic.twitter.com/V3LUo3Ky7X

— CBS News (@CBSNews) January 10, 2022