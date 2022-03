Tripulantes de barcos camaroneros no tienen alternativas de ingresos

Si la temporada de captura del camarón no mejora, cientos de tripulantes podrían quedarse sin ingreso alguno; por el momento no tenemos nada, no hay otra alternativa laboral, aseguró Ángel Castillo Novelo, presidente de la Federación de Cooperativas Camaroneras del Puerto de Campeche.

Indicó con la salida de la flota muchos lograron subir al barco, pero los resultados no han sido los esperados, por lo que amarrar la flota, significa un negro panorama para ellos.

-No hay nada completamente; ni un plan de apoyo, solo el de “veda y baja captura” que esperamos recibir en junio y julio y para eso faltan varios meses, que serían poco más de siete mil pesos.