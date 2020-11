Clavadista Paola Espinosa pasó al quirófano para corregir lesión

La doble medallista olímpica de clavados, Paola Espinosa Sánchez decidió someterse a una infiltración en el hombro derecho, debido a una añeja lesión que no superó con rehabilitaciones, esto en el Estado de Nuevo León.

En el marco del Congreso Internacional Disrupción Innovación Transformadora 2020, organizado por el Instituto Tecnológico de Teziutlán, Puebla, la clavadista se presentó con su conferencia motivacional llamada “Salta de tu Plataforma”, en la que también aprovechó para revelar los motivos de dicha operación.

“De una lesión que tengo de hace mucho tiempo en el hombro y no me he podido recuperar, ya agoté todas las rehabilitaciones posibles y no hubo manera de recuperar mi hombro”, compartió la atleta, quien entrena bajo la supervisión de Iván Bautista, en el Centro Acuático Panamericano de Guadalajara, Jalisco.

Paola Espinosa, que obtuvo la medalla de bronce y el pase olímpico para México en la prueba de sincronizados, trampolín tres metros, al lado de Melany Hernández en el Campeonato Mundial de Natación Gwangju 2019, se trasladó a Monterrey, Nuevo León, para una revisión médica.

“Decidimos quedarnos más tiempo en Monterrey para entrar a las cinco de la tarde a quirófano, a que me hagan una infiltración, que eso es lo que ya me va a calmar el dolor, para poder seguir entrenando rumbo a mis quintos Juego Olímpicos”, puntualizó la medallista de bronce en Beijing 2008 y de plata en Londres 2012.

La clavadista fue dada de alta y regresará a Guadalajara, para iniciar con su rehabilitación y proseguir con su preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron aplazados para realizarse en 2021, debido a la pandemia del coronavirus.