POLÉMICO GESTO DE ZLATAN TRAS PERDER

Gane o pierda, el sueco Zlatan Ibrahimovic siempre está envuelto en la polémica, y esta vez no fue la excepción. Tras perder su equipo, el LA Galaxy ante Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela y ser eliminados de los playoffs de la Major League Soccer, Zlatan sacó a relucir su personalidad.

En videos que circulan en las redes sociales, se observa a Zlatan Ibrahimovic sacando a relucir su personalidad, y hacer señas obscenas, que inclusive le habrían tocado al actor mexicano Jaime Camil, quien se encontraba a nivel terreno de juego portando una playera del equipo de su compatriota Vela.

Los hechos se registraron luego del silbatazo final, cuando el delantero del Galaxy se dirigía hacia los vestidores, y en el camino se cruzó con varios aficionados de LAFC, entre ellos el actor mexicano Jaime Camil

“Sí me dijeron algo, pero lo disfruto, me dan adrenalina. Esto no es nada, no quiero faltarles al respeto, pero esto es como un entrenamiento para mí, este estadio es muy chico para mí, estoy acostumbrado a 85 mil”, dijo el sueco.

Todavía caliente por el partido el sueco se burló del arbitraje por el gol que le anularon y la segunda anotación de Carlos Vela en aparente fuera de lugar.

“Si tienes el VAR debería estar más controlado, pero si (el árbitro) está tomando café con ‘Magic’ Johnson, está difícil. Ni siquiera fue a revisar, dijo que necesitaba la señal de la gente del VAR para ir a revisar. Pero no me quiero quejar porque perdimos, ese no es mi estilo”.

Sobre el esperado duelo que ganó el mexicano Carlos Vela, respondió: “Hice famoso al LAFC. Hasta a Vela hice famoso, debería estar feliz. Están todos aquí, deberían estar allá hablando con ellos (LAFC)”.

Finalmente, parece que su futuro no está en la MLS, pues termina su contrato en enero y hay mutuo interés con el Napoli.

“Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”, fustigó.