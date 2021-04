Basura en la playa obstruye la formación de nidos de tortuga carey

Ha incrementado la basura en las playas de Lerma desde que la gente comenzó a acudir a las orillas, y los desechos están obstruyendo la formación de nidos de tortuga carey, reveló la encargada del Campamento Tortuguero de Playa Bonita, Dania Miranda Pérez.

Ante el cierre del balneario Playa Bonita, los ciudadanos han utilizado las orillas de la playa libre, pero el oleaje ha arrastrado la basura hasta el área donde cada año las tortugas bajan a formar sus nidos.

“Está situación está complicando la arribazón de las tortugas porque encuentran obstáculos en su camino y esto podría provocar que se pierdan, por ello lo que hacemos es tratar de quitar todos los desechos para que no disminuya el número de nidos esta temporada “.

Recordó que el año pasado incrementó el número de nidos porque por la pandemia la gente no salía de sus casa y no tiraba basura en la playa, por ello llamó a hacer conciencia y no continuar contaminando pues podría ponerse en riesgo el ciclo de reproducción de las tortugas