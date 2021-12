Becas “Pablo García” deben ser para estudiantes cumplidos, de lo contrario es un crédito: Malavé

Las becas que otorga la Fundación “Pablo García”, deben otorgarse a quienes cumplen los requisitos, con especial atención a ciudadanos con menos ingresos, consideró el diputado morenista Héctor Malavé Gamboa, presidente de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Aceptó haber recibido una beca de la Fundación, misma que ya cubrió en su totalidad, y pidió recordar que este tipo de becas tiene como objetivo ayudar a los estudiantes con menos recursos por lo que debe fortalecerse este organismo.

-Ayudó a muchos estudiantes, pero no era como tal una beca; una beca se otorga a estudiantes con 9, 10 de promedio, que no tiene recursos y finalmente lo paga simplemente con sus calificaciones –puntualizó-. Si no tiene ese promedio, se le quita, eso es una beca… lo otro es un crédito.

-Las becas son para que se les dé a todos los estudiantes que tienen menos recursos, no a los que tienen más y aunque no es malo, lo pueden pagar; esto es para la gente humilde. En cierto momento el objetivo era ayudar a los pobres, y después para la gente sin recursos eran trámites muy engorrosos y no se les daba, se otorgaban a los que tienen para pagar, por lo que era difícil acceder a ellas.

-Eso no tiene justificación; el objetivo se desvirtuó y hay que apoyar a todos los estudiantes, de cualquier nivel económico, siempre que tengan una calificación aceptable.

Afirmó los diputados morenistas que llegaron a recibir este beneficio, ya saldaron su deuda, ya sea con beneficio social y/o el diez por ciento que se pide.

Apuntó será la Fundación conjuntamente con el Estado, determinará la política a seguir, así como el que se den “becas verdaderas a los que menos tienen, se les tiene que dar becas de alto nivel porque en Campeche hay muy bajos perfiles en científicos y los necesitamos”, y quienes egresan, no tienen trabajo.

-A los estudiantes brillantes que tenemos en Campeche se les debe apoyar, darle becas altas, independientemente de su clase social, se dé a los estudiantes que vienen a aportar a Campeche; lo que creo que es que dieron créditos, y en esta administración veremos sea así y paguen con su aporte.