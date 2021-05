Con 16 atletas va Campeche al Regional de atletismo de Juegos Nacionales Conade

Los atletas campechanos que participan en la fase Regional de atletismo de los Juegos Nacionales Conade intensificaron su preparación de cara al inicio de las competencias que se celebrarán en Puebla a partir del viernes 21, en donde buscarán su boleto a la etapa nacional de esta justa que sustituyó a la Olimpiada y Nacional Juvenil.

Precisamente serán los atletas mayores, los de las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23, un grupo de 16 deportistas los que tomen parte en el Regional de Atletismo del 21 al 23 de mayo con sede en el Estado de Puebla, donde Campeche competirá en las pruebas de salto de longitud y triple, lanzamiento de bala, disco, martillo y jabalina; además de las distancias de 100, 200, 400 metros y 100 metros con vallas.

La delegación campechana está conformada por siete atletas de la rama varonil y nueve de la femenil, quienes serán acompañados por los entrenadores Alexis Revé, Humberto Sánchez Álvarez, Ricardo Carrillo y José Luis Caballol Cabriales, quienes estarán guiando a los deportistas para lograr las mejores marcas en busca del pase a los Nacionales Conade 2021.

Cabe señalar que los clasificados a la etapa nacional serán los primeros lugares de cada prueba, además de las mejores marcas a nivel nacional, por lo que los atletas entrenarán a tope en estos últimos días antes de emprender el viaje a la Angelópolis.