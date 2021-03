Debemos mejorar actitud para ganar tres puntos a Playa del Carmen: Montiel

Con el cuadro titular definido y la premisa de generar un radical cambio de actitud, Campeche FC cerró su preparación para el partido de la fecha 13 del Grupo I, cuando reciban el sábado a Inter Playa en el campo de la Muralla Kin-Há, a las 15:00 horas, encuentro que podrán ver a través de la señal de Campeche FC TV.

Para este encuentro el técnico Juan Carlos Montiel Díaz tendrá que echar mano de todo su plantel, pues tiene a dos jugadores en duda para el partido del sábado, como lo son, Cristópher Sánchez y Edson Cibrián, además de las ausencias ya confirmadas de Gael Castillo y Luis Ángel Maldonado, por lesión, aunque se recuperan para ser considerados dentro de los convocados Alexis Pérez y Ricardo Cocóm, “sin embargo, tenemos gente que puede suplir las ausencias con jugadores que han estado haciendo bien las cosas y que sin duda van a aprovechar esa oportunidad”.

Montiel Díaz señaló: “esta semana vi en el equipo un cambio de actitud como la que se había observado en semanas anteriores a diferencia de la anterior; esta semana fue completamente diferente, pues los chicos ya estaban ansiosos porque inicie el torneo y aunque no fue de la mejor manera, no fue un buen inicie, no fue un buen partido, pero sin duda el juego del sábado tiene los ingredientes necesarios para ser un buen partido”.

Resaltó que verán un equipo completamente diferente, “veremos a un equipo todo lo contrario de lo que se hizo el encuentro pasado, ahora seremos un equipo más intenso, un equipo que tenga hambre de ganar, pues como se dice en casa no hay que perder punto, también se debe de tener respeto por el equipo rival”.

Montiel Díaz dijo que el rival inmediato, también por el liderato, “no va a ser nada fácil el partido ante Inter Playa, porque sino es el mejor plantel del Grupo I es de los mejores y tenemos que hacer cosas bien contra ellos”.

Es un rival muy peligroso, porque “al igual que nosotros inició con una derrota y por eso será un partido complicado, pues ellos vendrán hambrientos por el triunfo al igual que nosotros, por eso creemos que va a ser un partido muy intenso y con muchos deseos de hacer bien las cosas”, subrayó.

La diferencia de puntos entre ambos conjuntos es de tres. Campeche FC es líder con 26 puntos, le sigue Deportiva Venados con 24, Inter Playa con 23, junto a Corsarios, por ello será importante sumar puntos en casa.