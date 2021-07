Denuncian por agresión a una fémina a Yadir Drake, jugador de Leones

La profesora Reyna Rubí Pacho Manrique informó a los medios de comunicación de Yucatán que presentó una denuncia en contra de Yadir Drake, jugador de los Leones, por presuntas agresiones en su contra cuando esperaba a los jugadores de los melenudos a la salida del Parque Kukulcán Álamo para solicitarles autógrafos.

La aficionada de los Leones de Yucatán, club que milita en la Liga Mexicana de Béisbol, presentó copia de la demanda interpuesta en contra del cubano Yadir Drake Domínguez, quien de acuerdo con la versión de la demandante la empujó e insultó ante la mirada de varios fanáticos que al igual que ella, esperaban a los peloteros a la salida del estadio.

A través de un comunicado, Pacho Manrique señaló: “A los medios de comunicación: Adjunto a la presente la demanda que presenté ante la Fiscalía General del Estado por la agresión que sufrí de manos del jugador de los Leones de Yucatán Yadir Drake, agresión que presenciaron varias personas a las puertas del Parque Kukulcán”.

“Yo esperaba afuera del estadio a los jugadores para pedir autógrafos, cuando de repente salió dicho jugador (YADIR DRAKE) muy molesto, muy agresivo, gritando y diciendo palabras de insultos hacia mi persona, cuando le dije que me explique qué pasa, se acercó con todas sus fuerzas y me golpeó, lanzándome a más de tres metros sobre el pavimento”, relató

“Esto merece una sanción porque desde ese día no duermo bien, se me alteraron los nervios y tengo un dolor muy fuerte en la espalda y todo el cuerpo. A una mujer jamás se le golpea, y menos siendo él un jugador profesional que hasta el uniforme de beisbol tenía puesto. Yo soy fanática de los Leones de Yucatán y me da mucha tristeza que esto haya pasado, pero no lo puedo permitir, por eso llamé a la policía en ese momento para que el jugador salga a aclarar el por qué me agredió físicamente, pero él nunca salió, obviamente sabía su culpa”, agregó.

Dijo que la copia de la denuncia ya fue enviada a la Liga Mexicana de Béisbol

El club yucateco no ha emitido comentario alguno al respecto.