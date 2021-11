Exhiben la mala construcción del Bazar Artesanal. Se invirtieron 38 millones de pesos

La gobernadora del Estado, Layda Sansores San Román denunció la mala construcción de las oficinas del Bazar Artesanal, donde se invirtieron 38 millones de pesos.

Lo anterior, durante el Martes del Jaguar donde exhibió los problemas estructurales en la Escuela de Béisbol a la que se destinaron ya 46 millones de pesos de recursos federales, lo que resulta en un costo de más de 41 mil pesos el metro cuadrado.

En la construcción del Bazar Artesanal se ejercieron 23 millones de pesos del 2016 al 2021, sin concluir la obra y súbitamente, en cuatro meses, de mayo a agosto de este año, se pagaron 15 millones de pesos más a dos constructoras, aún no está acabado el edificio y no se puede ocupar, explicó el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Gamboa Rosas.

Así mismo, explicó que no hay servicio de energía eléctrica debido a que existe un adeudo de 131 mil pesos de las constructoras anteriores que no pagaron. Se realiza una investigación a fondo para saber qué pasó con la obra porque ya se ejercieron 38 millones de pesos y no está concluida.