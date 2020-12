¡Histórico, Checo Pérez viene de atrás y gana el Gran Premio de Sakhir!

El piloto mexicano Sergio Pérez remontó sensacionalmente la última posición y se llevó este día el Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1, para obtener su primera victoria en la Fórmula 1, haciendo el 1-3 con su compañero de escudería Lance Stroll.

Checo Pérez hizo historia al conseguir su primer triunfo en lo alto del podio de la Fórmula 1. La última vez que un mexicano se llevó un Gran Premio fue hace 50 años, cuando Pedro Rodríguez se coronó en Bélgica. Al podio también subieron Esteban Ocon (Renault) y Lance Stroll (Racing Point).

Checo Pérez remontó desde la última posición para ganar el Gran Prix de Sakhir.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No sé qué decir. Después de la primera vuelta, la carrera había terminado, pero se trataba de no rendirse. Hoy ganamos por méritos”, fueron las primeras palabras del tapatío tras terminar la carrera que resultó emocionante por la forma en que el mexicano fue remontando posiciones hasta alcanzar el podio.

Tuvieron que pasar 50 años 5 meses y 29 días para que otro mexicano ganara una carrera en el máximo circuito del automovilismo mundial, además, es el primer podio con dos pilotos de Racing Point en la historia de esta escudería.