Manny Barreda acudirá invitado al campamento de Orioles de Baltimore

Manny Barreda tendrá una nueva oportunidad de cumplir el sueño de jugar en Grandes Ligas, al recibir una invitación de Orioles de Baltimore para participar en los entrenamientos de pretemporada de cara a la campaña 2021.

Será la cuarta organización en la que el derecho de 32 años busque abrirse camino para jugar al máximo nivel, luego de iniciar su carrera profesional con Yanquis de Nueva York en 2007, para luego probar suerte con Cerveceros de Milwaukee el 2014 y 2015. Su más reciente participación en Estados Unidos fue con la sucursal de Bravos de Atlanta en 2017.

“Estoy muy contento por esta gran oportunidad que se me está dando; es algo que yo he estado buscando ya durante varios años y recientemente se ha dificultado mucho con esto de la pandemia, así que tener esta invitación en estos tiempos pues se agradece mucho a la organización de Orioles y sobre todo con la organización de Toros de Tijuana por darme esta oportunidad”, comentó Barreda.

El “Manny” es el líder histórico de ponches en el club fronterizo con 282 y segundo en entradas lanzadas con 272 y dos tercios desde su llegada a la frontera en la campaña 2015, además, lanzó el único sin hit ni carrera del club y el más reciente en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), al completarle el doble cero a Olmecas de Tabasco el 16 de julio del 2017 en el estadio Chevron.

A diferencia del llamado general de Grandes Ligas a pitchers y receptores pactado para este miércoles, Barreda reportará hasta abril al campamento de Triple A que Orioles de Baltimore tiene en Sarasota, Florida.

“El primero de abril tengo que reportar a entrenamientos de ligas menores ya que me explicaron que los entrenamientos de Grandes Ligas se dará prioridad a los muchachos que no han tenido nada de actividad en los últimos quince meses, entonces yo iría a ganarme un puesto en esa organización y me explicaron que yo no estoy ahí para un puesto de Triple A, yo estoy ahí para pelear un lugar en Grandes Ligas cuando ellos lo ocupen, entonces es algo que me tiene muy emocionado”, agregó.

Con Yanquis y Cerveceros Barreda alcanzó el Nivel de Doble AA y fue hasta el 2017 cuando pudo colocarse en la antesala de Grandes Ligas, al jugar con la sucursal de Gwynett, Braves de Triple AAA, donde registró marca de 3-1 en ganados y perdidos, con una hermética efectividad de 1.83 en siete aperturas, sin embargo, nunca recibió la llamada esperada.